भारतीय महिला 3 साल से लापता, FBI ने 'गुमशुदा लोगों' की सूची में शामिल किया

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 21 जुलाई : अमेरिका के न्यूजर्सी से तीन साल पहले एक भारतीय महिला गायब हो गई थी। खबर है कि, अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने लापता 28 साल की भारतीय महिला मयुशी भगत (Mayushi Bhagat) को अपनी 'गुमशुदा लोगों' की सूची में शामिल किया है (FBI adds missing Indian woman to its Missing Persons list) और उसने अमेरिकी जनता से महिला के बारे में जानकारी मांगी है। भगत एफ-1 छात्र वीजा पर 2016 में अमेरिका आई थी।

English summary

The Federal Bureau of Investigation has added a 28-year-old Indian woman, who has been missing from New Jersey for the last three years, to its list of “Missing Persons” and is asking for assistance from the public on her whereabouts.