UNSC की बैठक में लड़ने लगे चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि, पीएम मोदी कर रहे थे अध्यक्षता

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 10: अमेरिका और चीन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा पर एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान भिड़ गए। पीएम मोदी पहली बार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी और अस्थाई सदस्यों ने हिस्सा लिया था और अगस्त महीने की अध्यक्षता भारत के पास है। वहीं, इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हिस्सा लिया था, जबकि अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हिस्सा लिया था। लेकिन, बैठक के दौरान अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों के बीच जमकर बहसबाजी शुरू हो गई।

English summary

During the high level meeting of the UNSC, there has been fierce debate between the representatives of America and China. PM Narendra Modi was presiding the meeting.