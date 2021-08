जानिए अमेरिका और ब्रिटेन ने कैसे तालिबान को बना दिया अपराजेय? अब तालिबान को हराना नामुमकिन है!

International

वॉशिंगटन, अगस्त 31: अमेरिका अब अफगानिस्तान से जा चुका है और तालिबान ने कहा है कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह से आजाद हो गया है और अब देश एक संप्रभु राष्ट्र है। लेकिन, क्या अमेरिका ने अपने मिशन को खत्म करते-करते तालिबान को इतना ताकतवर बना दिया है, कि उसे हराना अब नामुमकिन हो जाएगा? तालिबान ने वादा किया है कि वो बदल गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर तालिबान अपने वादे से मुकर गया और अफगानिस्तान की जमीन से दूसरे देशों को निशाना बनाया जाने लगे, तो क्या भविष्य में किसी भी तरह से तालिबान को रोका जा सकता है। इस सवाल का जवाब जब आप आज की परिस्थिति के बीच तलाशने की कोशिश करेंगे, तो आपको बता चलेगा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान से निकलते-निकलते तालिबान को अजेय बना दिया है और अब तालिबान को हराना नामुमकिन है।

English summary

The US and the Taliban have made the Taliban so powerful by giving them $ 85 billion in weapons, that it is now impossible to defeat the Taliban.