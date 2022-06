भीषण जलजले से कांप गया अफगानिस्तान, हजार से ज्यादा की मौत, सैकड़ों घायल

International

काबुल, 22 जून : अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं। इस भूकंप ने अफ़ग़ानिस्तान में भारी तबाही मचा दी है। भूकंप के कारण भारी जान-माल को नुकसान पहुंचा है। इस भूकंप के कारण कम से कम एक हजार से अधिक लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और 1500 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

English summary

India on Wednesday expressed condolences to the victims and their families impacted by the tragic earthquake in Afghanistan, which resulted in the death of over a thousand people.