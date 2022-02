चमत्कार! 6 साल की लापता बच्ची 2 साल बाद घर के स्टोररूम में मिली, जानिए इतने समय तक कैसे रही जिंदा

International

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 17 फरवरी। बच्‍चों के पता होने के की आपने बहुत ही हादसे सुने होंगे लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी चमत्‍कार से कम नहीं है1 दो साल से जो बच्‍ची लापता थी और उसे उसके मां-बाप ढूढ़-ढूढ़ कर हिम्मत हार चुके थे। अब वो बच्‍ची पुलिस को घर की सीढि़यों के नीचे बने छोटे से स्‍टोर रूम में जिंदा मिली है।

https://hindi.oneindia.com/photos/actress-ayesha-sharma-bold-photoshoot-pictures-viral-oi75781.html

English summary

Miracle! 6 year old missing girl found after 2 years in the storeroom of the house know how she was alive for so long