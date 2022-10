5G services: भारत में 1GB के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे, जानिए अलग अलग देशों की रेट लिस्ट

International

नई दिल्ली, अक्टूबर 02: कोविड 19 के आने के साथ ही वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन आ गया, लेकिन खराब इंटरनेट ने भी लोगों को काफी परेशान किया, लेकिन अब बहुत जल्द खराब नेटवर्क अब पुराने दिनों की बात हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2022 के छठे संस्करण में देश में 5जी टेलीफोनी सेवाओं की शुरुआत कर दी है, जो मोबाइल फोन पर अल्ट्रा-हाई-स्पीड इंटरनेट के युग की शुरुआत कर रही है। लेकिन, अभी भी लोगों के मन में सवाल हैं, कि आखिर भारत में 5जी सेवा लेने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा? क्या हर यूजर के लिए 5जी सर्विस का इस्तेमाल करना संभव हो पाएगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने उन देशों पर रिसर्च किया है, जहां 5जी सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में आईये जानते हैं, कि किस देश में 5जी के लिए कितना भुगतान करना पड़ता है?

5G service has been launched in India, but how much will be spent for 1GB 5G data, it is still unknown. In such a situation, let us know, how much money has to be spent for 5G service in the countries of the world?