52 साल की उम्र, 26वीं बार Mt Everest की चढ़ाई, इस नेपाली शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

काठमांडू, 8 मई: नेपाल के एक शेरपा ने 52 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना ही पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामी रीता शेरपा सबसे ज्यादा बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही हैं और शनिवार को उन्होंने यह काम 26वीं बार पूरा किया है। वह अपने साथ 10 और शेरपाओं को लेकर एवरेस्ट पर पहुंचे हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट तक रस्सी लगाने का काम पूरा किया है, ताकि इस साल के पर्वतारोहण सीजन में दूसरे पर्वतारोहियों के अभियान को थोड़ा आसान किया जा सके। कामी की इस सफलता पर सबसे ज्यादा खुश होने वालों में उनकी पत्नी भी शामिल हैं।

English summary

Nepal's Kami Rita Sherpa has made a record of climbing the world's highest mountain peak Mount Everest 26 times, he broke his own record, due to which his wife is very happy