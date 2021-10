चीन के साथ 13वें दौर की वार्ता फेल, PLA ने तीनों प्वाइंट्स से हटने से किया इनकार, क्या और बढ़ेगा तनाव?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 11: रविवार को भारत-चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मैराथन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका और 13वें दौर की बातचीत फेल हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बाकी बचे टकराव के तीन प्वाइंट्स से पीछे हटने के लिए इनकार कर दिया। जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की सेना ने हॉट स्प्रिंग्स, देपसांग बुलगे और चार्डिंग नाला जंक्शन से पीछे हटने से इनकार कर दिया।

जिनपिंग के वार पर ताइवान का पलटवार, घुटने टेकने से इनकार, तीसरे विश्वयुद्ध में दुनिया को धकेलेगा चीन?

English summary

The 13th round of talks of the Indian Army with China has ended in vain. The Chinese military has refused to back down.