महिला को मां या सास के घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन दुर्व्यवहार करे तो ? SC ने क्या कहा जानिए

Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 31 मई: सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के घर में रहने के अधिकार को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने सोमवार को एक केस की सुनवाई के दौरान कहा है कि महिला अगर साझा घर में रह रही है तो उसे कोई सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकता कि उन्हें वह पसंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 12 मई को अपने ऐतिहासिक फैसले का भी हवाला दिया है। इस मामले में एक महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील की हुई है, जिसमें गुरुवार को आगे की सुनवाई होगी और अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसके सास-ससुर को भी पेश होने को कहा है।

Supreme Court has said that a woman cannot be evicted from the house of her mother or mother-in-law. Court can impose conditions if she misbehaves with elders