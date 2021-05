क्यों अमेरिकी गाइडलाइंस के चक्कर में ना पड़ें, दो डोज वैक्सीन के बाद भी मास्क जरूर लगाएं

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 18 मई: पिछले साल मार्च से जबसे कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया था, हर देश इस वायरस से बचाव के लिए अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) की गाइडलाइंस को ध्यान में जरूर रखते थे। अमेरिका में सीडीसी को वही दर्जा है, जो भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) का है। लेकिन, हाल ही में सीडीसी ने एक ऐसी एडवाइजरी जारी की है, जिसपर दुनियाभर के वैज्ञानिक हैरान हैं। सीडीसी ने कहा है कि अमेरिका में जो लोग वैक्सीन की पूरी डोज लगवा चुके हैं, उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं रह गई है। बता दें कि दूसरी डोज लगाने के 15 दिन बाद लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड माना जाता है। लेकिन, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सीडीसी की नई गाइडलाइंस को कतई नहीं मानें और दो डोज लगाने के बावजूद मास्क जरूर पहनते रहें। आइए समझिए कि वैक्सीन की डोज पूरी होने के बाद भी सबको मास्क लगाना क्यों जरूरी है?

English summary

The CDC of US has given removal of masks for those who complete the dose of Covid vaccine in its advisory, Indian scientist does not agree,it is necessary to wear masks