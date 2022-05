Sunil Kanugolo कौन हैं ? कांग्रेस की टास्क फोर्स-2024 में शामिल, मोदी-योगी के लिए भी किया काम

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 24 मई: कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। इसी को ध्यान में रखकर पार्टी ने मंगलवार को टास्क फोर्स-2024 का गठन किया है, जिसमें प्रियंका वाड्रा के अलावा ज्यादातर गांधी परिवार के करीबी सदस्यों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन, इस टास्क फोर्स में सबसे महत्वपूर्ण नाम सुनील कानुगोलू का है, जो कुछ महीने पहले ही पार्टी में शामिल हुए हैं। आमतौर पर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वाले कानुगोलू बहुत ही मंजे हुए चुनावी रणनीतिकार हैं, जो पीएम मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में भी भागीदारी निभा चुके हैं। अबकी बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनपर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है।

English summary

Election strategist Sunil Kanugolu included in Task Force 2024 by Congress. He has also been involved in PM Modi's election campaign. Important characters of BJP's victory in UP in 2017