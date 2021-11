क्या कहते हैं उपचुनाव के परिणाम, भाजपा के लिए बड़ा सबक या विपक्ष का बढ़ेगा कंफ्यूजन ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 2 नवंबर: 30 अक्टूबर को 14 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों और दो राज्यों के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव करवाए गए थे। अगर भाजपा के नजरिए से देखें तो यह उपचुनाव उसके लिए बहुत बड़ी सबक की तरह है। हिमाचल प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसकी जमीन वहां खिसकती नजर आ रही है। लेकिन, पूर्वोत्तर भारत में उसका असर बढ़ रहा है। खासकर असम में वह अजेय बढ़त बनाती दिख रही है। लेकिन, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से उसका सपना चकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव ना सिर्फ हिमाचल से अच्छी खबर लेकर आया है, बल्कि राजस्थान ने भी उसका हौसला बढ़ाया है। जबकि, बिहार में कांग्रेस और उसकी सुख-दुख में करीब 3 दशकों की साथी रही आरजेडी को जबर्दस्त मुंह की खानी पड़ी है।

English summary

Results of Lok Sabha by-elections in 3 states and Assembly by-elections in 14 states are a lesson for the BJP, but confusion for the opposition