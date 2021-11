पीएम मोदी से सीएम ममता की मुलाकात, BSF- त्रिपुरा हिंसा का उठाया मुद्दा

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 24 नवंबर: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। ऐसे में बुधवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र और त्रिपुरा हिंसा का मुद्दा पीएम मोदी के सामने उठाया। वहीं ग्लोबल बिजनेस मीट उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी दिया।

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हमने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के मुद्दे पर भी बात की और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि 'मैंने BSF के बारे में चर्चा की, BSF हमारा दुश्मन नहीं है। मैं सभी एजेंसियों की इज्जत करती हूं, लेकिन कानून-व्यवस्था जो राज्य का विषय है। इससे उसमें टकराव होता है। उन्होंने आगे कहा, 'मैंने कहा कि संघीय ढांचे को बेवजह छेड़ना ठीक नहीं है, इसके बारे में आप चर्चा करो और BSF के कानून को वापस लो।

