WB के जलपाईगुड़ी में भीषण सड़क हादसा, 13 की मौत, 18 घायल

West Bengal: 13 people lost their life in an accident in Dhupguri city of Jalpaiguri district: एक दुखद खबर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से है, जहां कल देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग घायल हो गए हैं। यहां बोल्डर से लदा एक ट्रक एक निजी कार और मैजिक वैन पर पलट गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक घने कोहरे की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है।

English summary

West Bengal: 13 people died in an accident in Dhupguri city of Jalpaiguri district last night, due to reduced visibility caused due to fog. The injured were taken to a hospital.