Weather Updates:अगले कुछ घंटों में हरियाणा, यूपी और राजस्थान में आंधी-पानी की आशंका, ALERT जारी

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 मई। उत्तर भारत में मौसम की उठापटक जारी है, पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी-पानी होने की आशंका है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट कहता है कि अगले कुछ घंटों में हरियाणा, यूपी और राजस्थान में आंधी-पानी की आशंका है। उसने हरियाणा , यूपी और राजस्थान के निम्मलिखित जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

यहां होगी भारी बारिश

हरियाणा: फरीदाबाद, बल्लभगढ़, हिसार, सिवानी, तोशाम, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, कोसली, सोहाना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नूंह, औरंगाबाद, होडल

यूपी : नंदगांव, बरसाना, राया, मथुरा, सादाबाद, टूंडला, आगरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद

राजस्थान: भिवाड़ी, तिजारा, डीग, भरतपुर

दिल्ली में नहीं होगी बारिश

हालांकि आज दिल्ली में हल्की बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश होने के आसार नहीं है, हालांकि एनसीआर में बारिश होने के कारण दिल्ली में भी असर दिखेगा और तापमान में गिरावट आएगी और हवाएं चलेंगी ।

Monsoon Update: मानसून की बदली चाल, नहीं पहुंचा केरल, जानिए IMD का बड़ा अपडेट

स्काईमेट ने भी दी चेतावनी

स्काईमेट ने कहा है कि वहीं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी हिमालय, दक्षिण कर्नाटक ,बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश,तेलंगाना,आंध्र प्रदेश में बारिश और राजस्थान, यूपी और हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी आने की आशंका है।

Thunderstorm/Duststorm with light to moderate intensity rain and gusty winds with speed of 50-60 Km/h would occur over and adjoining areas of NCR (Faridabad, Ballabhgarh), Hissar, Siwani, Tosham, Bhiwani, Charkhi Dadri, Mahendergarh, Kosali, Sohana, Rewari, Palwal, Bawal, Nuh, — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 27, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary There is a possibility of thunderstorms in Haryana, UP and Rajasthan in the next few hours, ALERT issued, Read Weather Updates.

Story first published: Friday, May 27, 2022, 17:16 [IST]