Weather Update: अगले चार दिनों तक दिल्ली समेत कई राज्यों में बिगड़ेगा मौसम, Yellow अलर्ट जारी

India

oi-Ankur Sharma

Weather Updates: देश में इस वक्त कई जगहों पर हो रही बेमौसम बरसात ने आफत पैदा कर दी है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में कई जगहों पर भारी बारिश ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। तो वहीं अगले तीन-चार दिनों तक बारिश का यही सिलसिला चालू रहने वाला है।

English summary

Thunderstorm Expected in many States, Yellow Alert in Delhi, Bihar and Uttar Ptardesh says Imd. Here is Weather Updates. please have a look.