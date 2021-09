Weather: दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ने के बीच अगले दो दिन इन दोनों राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना-IMD

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 12 सितंबर: भारतीय मौसम विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए अगले दो से पांच दिनों तक छिटपुट से बहुत ही भारी बारिश की संभावना जताई है। दो राज्यों के लिए विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिसके आधार पर संबंधित राज्यों ने उन जिला प्रशासनों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कह दिया है। इधर राजधानी दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में भी बारिश की गतिवधियां बरकरार हैं और कहीं-कहीं बारिश का सिलसिला जा रह सकता है। हालांकि, बीते दो दिनों की भारी बारिश के बाद रविवार को दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है।

English summary

The Indian Meteorological Department has predicted very heavy rains in many areas of Odisha and Chhattisgarh for the next two days