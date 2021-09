Weather Alert: 16 सितंबर को इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 15 सितंबर: कई राज्यों में चल रहे बारिश के दौरे के बीच बुधवार को मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार यानी 16 सितंबर तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आईएमडी ने भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि 18 सितंबर से पूर्वी भारत में भारी बारिश का एक नया दौर शुरू होगा।

मौसम विभाग ने ट्वीट करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि 15 से 17 सिंतबर के दौरान गुजरात राज्य, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी यूपी और पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ व्यापक रूप से बरसात होने की संभावना है। साथ ही बताया कि 15 तारीख के बाद पूर्वी एमपी, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड में बारिश की कमी आएगी।

Fairly widespread to widespread rainfall with isolated heavy to very heavy falls very likely over Gujarat State, West Madhya Pradesh , East UP and East Rajasthan during 15th-17th; over East MP, Gangetic West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand on 15th and reduction thereafter.