PM मोदी के MSP वाले बयान पर बोले टिकैत- 'देश में अनाज की कीमत भूख से तय नहीं होती, बनाइए कानून'

We said that a law be formed on MSP said Rakesh Tikait after PM Modi's Statement in Rajaya Sabha: नई दिल्ली। पीएम मोदी ने आज सदन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसान हित में तेजी से काम कर रही है और जो कानून वो लेकर आए हैं उससे किसानों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने साफ किया कि किसानों के हित के लिए बनाए गए कृषि कानून में MSP जैसा पहले था, वैसा ही रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए।

English summary

We said that a law be formed on MSP. If such a law is formed, all the farmers of the country will be benefitted. Right now, there is no law on MSP and the farmers are looted by traders: Rakesh Tikait