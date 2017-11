Padmavati song Ghoomar: मुलायम की बहू अपर्णा ने किया पद्मावती के 'घूमर' गाने पर डांस, Video वायरल

लखनऊ। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं, वजह इस बार ना तो पीएम मोदी की तारीफ है और ना ही अखिलेश भईया के कामों पर टिप्पणी की, बल्कि उनका एक डांस वीडियो है, जिसमें वो विवादित फिल्म 'पद्मावती' के बवाली गाने 'घूमर' पर डांस करते नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ये डांस वीडियो अपर्णा के भाई अमन बिष्ट के सगाई कार्यक्रम का है, जो कि हाल ही में लखनऊ में हुआ था। इस वीडियो को सबसे पहले एएनआई के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मालूम हो कि इस वक्त फिल्म 'पद्मावती' के लिए पूरे देश में करणी सेना ने बवाल मचाया हुआ है, उनका कहना है कि फिल्म में 'पद्मावती' और अलाउद्दीन खिलजी के रिश्ते को गलत ढंग से दिखाया गया है, ये राजपूतों और 'पद्मावती' दोनों का अपमान है और वो इसे बर्दाश्त नहींकरेंगे। फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया है और यही नहीं फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को जान से मारने की धमकी भी मिली है।

इस बवाल ने उग्र रूप धारण तब किया जब कुछ नेताओं ने भी फिल्म के विरोध को सही ठहरा दिया है, बीजेपी के काफी नेतागण इस फिल्म के विरोध में हैं, ऐसे में सपा पार्टी की चर्चित हस्तियों में से एक अपर्णा ने जब इस पर डांस किया तो कोहराम मच गया। इसी वजह से ये सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बना हुआ है। यहां आपको ये भी बता दें कि अपर्णा यादव के भाई अमन की शादी साहू एजेंसी के मालिक संजय साहू की बेटी से तय हुई है। इस सगाई में अपर्णा के पति प्रतीक यादव भी शामिल हुए थे। अपर्णा यादव देश के जाने-माने पत्रकार अरविंद सिंह बिष्ट की बेटी हैं।

#WATCH Aparna Yadav,daughter in law of Mulayam Singh Yadav performs on the 'Ghoomar' song of #Padmavati at a function in Lucknow pic.twitter.com/3BkCcprJsm