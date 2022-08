अब यूपी में 'हैवान' बना शिक्षक, 13 साल के छात्र को फीस के लिए इतना मारा कि मर गया

India

oi-Love Gaur

श्रावस्ती, 18 अगस्त: हाल ही में राजस्थान के जालोर में एक शिक्षक ने 9 साल के दलित छात्र को इतना पीटा की उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि मासूम ने स्कूल की पानी की मटकी को छू दिया था। जिसके बाद उसे टीचर ने बुरी तरह से पीटा गया, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस दिल दहला देने वाले मामले के कुछ दिनों बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही बर्बरता सामने आई है। यहां फीस को लेकर एक शिक्षक ने मासूम को मार डाला।

फीस को लेकर शिक्षक बना 'हैवान'

यूपी के श्रावस्ती में एक शिक्षक हैवान बन गया और कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र की इतनी बेरहमी से पिटाई कि की उसकी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई का आरोप है कि टीचर ने स्कूल फीस को लेकर उसकी पिटाई की थी। मृतक छात्र के भाई ने कहा कि मेरे भाई को उसके शिक्षक ने स्कूल की फीस (250 रुपये प्रति माह) की वजह से पीटा था।

My brother was beaten by his teacher because of school fees - Rs 250/month. I had given it online but the master didn't know & brutally beat my brother up... his hand was fractured & there was internal bleeding... he killed him, said Rajesh Vishwakarma, deceased student's brother pic.twitter.com/8wNXWRD7KO