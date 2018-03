नोएडा के 'अपशकुन' से हुई गोरखपुर-फूलपुर में हार के सवाल पर योगी ने दिया जवाब

India

नई दिल्ली। 'हमारी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हितों के लिए काम कर रही है। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम करना अहंकार है क्या?' यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने समाचार चैनल News18 चैनल के एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में कदम उठाने से हिचकेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई भी डरकर नहीं रह रहा है। आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की पूरी जनता की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर है। UP के 22 करोड़ लोगों को सुरक्षा देना मेरा धर्म है। हमारे प्रदेश में विकास और धार्मिक सौहार्दता है।

