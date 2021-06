चिदंबरम ने GST को कहा बुरा कानून, अनुराग ठाकुर ने आंकड़ों से दिया जवाब

नई दिल्‍ली, 2 जून। देश में कोरोना वायरस का कहर अब धीरे धीरे शांत हो रहा है तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब GST को लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार पर जीएसटी को खराब कानून में बदलने का आरोप लगाया है। चिदंबरम ने अपनी बात को रखने के लिए 10 प्‍वाइंट भी दिए हैं कि कैसे सरकार जीएसटी जैसे अच्‍छे विचार को गलत कानून में बदल दिया। इसे लेकर अब वित्त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने चिदंबरम पर पलटवार किया है।

चिदंबरम की बात का खंडन करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं है कि पूर्व वित्त मंत्री ने आंकड़ों को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा बड़ी बात ये है कि कांग्रेस नेतृत्व ने वर्षों से इस अनजान दृष्टिकोण को अपनाया हुआ है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि पी चिंदबरम खुद को राजनीति में सक्रिय रखने के लिए भारतीय उद्यमियों, छोटे व्यवसायों और एमएसएमई पर संदेह करते हैं। उन्‍होंने कहा कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत को वित्त वर्ष 2021-22 में 12.5% ​​​​बढ़ने का अनुमान लगाया है, जिससे हम अनुमानित दो अंकों की वृद्धि वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गए हैं।

Union Minister Anurag Thakur gives a pointed rebuttal to former FM P Chidambaram "Consistent reforms & strong fundamentals ensured India had a swift rebound from a contraction of 24.4 % in the 1st quarter of FY 2020-21 to a growth of 1.6% in Q4 of FY 2020-21," says Thakur pic.twitter.com/vRuhqpYY3Z — ANI (@ANI) June 2, 2021

ठाकुर ने कहा कि लगातार सुधारों और मजबूत बुनियादी सिद्धांतों ने सुनिश्चित किया कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत में 24.4% के संकुचन से वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 1.6% की वृद्धि हुई है।" आपको बता दें कि बुधवार को एक बयान में चिदंबरम ने कहा था कि जीएसटी एक अच्छे विचार के रूप में शुरू हुआ, भाजपा ने इसे एक बुरे कानून में बदल दिया। इसे कर की भयानक दरों के साथ अधिसूचित किया गया। उन्होंने कहा कि कानून को इस तरह लागू किया गया था जैसे कर संग्रह करने वाले अधिकारी लोमड़ियों का शिकार कर रहे हों ।

"While you doubt resilience of Indian entrepreneurs, small businesses &MSMEs to revive themselves; various international agencies project India to grow by 12.5% in FY 2021-22 making us the only major economy to have a projected double-digit growth": MoS Finance Anurag Thakur — ANI (@ANI) June 2, 2021

