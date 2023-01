Go First की फ्लाइट में क्रू मेंबर से बदसलूकी, दोनों विदेशी सुरक्षाकर्मियों को सौंपे गए

एयर इंडिया के बाद Go First की फ्लाइट में क्रू-मेंबर से बदसलूकी का मामले सामने आया है। जिसके बाद फ्लाइट की तरफ से दोनों विदेशी यात्रियों को उतार दिया गया और उन्हें सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया।

फ्लाइट में चालक दल और साथी यात्रियों से दर्व्यवहार की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब करने का मामले शांत हुआ ही नहीं था कि इस बीच गोवा-मुंबई फ्लाइट में दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। जिसके बाद दोनों ही यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया।

Two foreign national passengers were offloaded and handed over to security at Goa Airport and the matter was reported to DGCA after the two passengers misbehaved with women crew members onboard a Go First Goa-Mumbai flight on 6th January: Sources