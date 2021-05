नए नियमों को लेकर Twitter का बड़ा बयान, कहा- गोपनीयता की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 31 मई। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को लेकर लाए गए नए नियमों पर अब माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर का बड़ा बयान सामने आया है। सोमवार को ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा, हम भारत में लागू कानूनों का पालन करने का प्रयास करते हैं, हम पारदर्शिता के सिद्धांतों, सेवा में हर आवाज को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता और भारतीय कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए कड़ाई से निर्देशित हैं।

गौरतलब है कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्राइवेट पॉलिस को लेकर सख्त नजर आ रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 26 मई से लागू होने वाले नए गोपनीयता नियम का पालन करने में विफल रहने को लेकर चेतावनी के साथ नोटिस भेजा है। दरअसल 25 फरवरी को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तीन महीने की समय सीमा दी थी, जो 26 मई को खत्म हो गई।

Twitter strives to comply with applicable laws in India. We continue to be strictly guided by principles of transparency, a commitment to empowering every voice on the service, and protecting freedom of expression and privacy under the Indian law: Twitter Spokesperson