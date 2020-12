Farmers Protest: किसानों के बीच गर्म कपड़े बांट रहे हैं पंजाब के जुड़वा भाई, पीएम मोदी के हैं 'जबरा फैन'

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा से किसानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सिंघु बॉर्डर, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की मदद के लिए भी लोग दूर-दूर से आ रहे हैं। इस बीच पंजाब के दो जुड़वा भाई इन दिनों गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। रविवार को उन्होंने किसानों के बीच गर्म कपड़े बांटने का काम किया। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड में किसानों की मौत के मामले भी सामने आए हैं, जिसे देखते हुए इन दोनों ने गर्म कपड़े बांटने का फैसला किया।

'हमें विश्वास है कि पीएम किसानों का दर्द समझेंगे'

किसानों के समर्थन में बोलते हुए इन दो भाईयों में से एक करणवीर ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरदस्त फैन और उन्हें विश्वास है कि पीएम मोदी इस बात को समझ जाएंगे कि किसानों के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। करणवीर ने आगे कहा है कि ऐसी कड़ाके की ठंड में कौन सड़क पर बैठना पसंद करेगा। यह हमारे लिए संघर्ष का समय है।

Delhi: Twin brothers from Punjab distribute warm clothes to protesters at Ghazipur as protest enters day 16 here.

One of them Karanveer says,"Who likes to be on streets? It's time for struggle. I'm fan of Modi ji,I'm sure he'll understand country can't progress without farmers." pic.twitter.com/aWxNTQcd48