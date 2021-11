त्रिपुरा निकाय चुनाव परिणाम: बीजेपी की बड़ी जीत, 334 में 329 पर फहराया परचम

India

oi-Love Gaur

अगरतला, 28 नवंबर: पांच राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले बीजेपी के लिए त्रिपुरा से अच्छी खबर आई है। त्रिपुरा निकाय चुनाव परिणामों में बीजेपी को यहां बंपर जीत हासिल हुई है। वहीं विपक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगरतला नगर निगम के 51 में से 51 वार्डों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। निकाय चुनाव में 334 में से 329 सीटों पर जीत मिली है। इधर, अगरतला सहित कई नगर निगम में तो विपक्ष का खाता तक नहीं खुल पाया। त्रिपुरा में बीजेपी की भारी जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता ढोल पर जमकर डांस कर रहे हैं।

वहीं त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 'त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को भव्य जीत हासिल हुई है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री बिप्लब देब, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई देता हूं।'

त्रिपुरा नगर निगम चुनाव में रविवार को 785 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ। यहां भाजपा, टीएमसी और माकपा के बीच मुकाबला था, जिसमें भाजपा भारी पड़ती नजर आई। स्थानीय निकाय चुनाव में जनता ने बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है। बता दें कि शहरी स्थानीय निकायों में कुल 334 सीटें हैं, जिसमें अगरतला नगर निगम (एएमसी) के 51 वार्ड, 13 नगरपालिका परिषद और छह नगर पंचायत शामिल हैं।

The ruling BJP swept the civic body elections in Tripura, having won all the seats of the 51-member Agartala Municipal Corporation (AMC). The opposition TMC and CPI(M) failed to open their account in the AMC: State Election Commission