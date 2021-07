India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 22 जुलाई। कोरोना महामारी के बीच महाराष्‍ट्र में कुदरत का एक और कहर बरपा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पटरियों पर कीचड़ जमा होने से नासिक जिले के इगतपुरी इलाके में ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बहाली का काम चल रहा है। इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर कई यात्री फंसे हुए हैं।

मध्‍य रेलवे मुंबई में भारी बारिश के कारण 33 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया, 51 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया, 48 को रद्द किया गया और 14 ट्रेनों के रूटिंग में कमी की गई, जिससे भारी नुकसान हुआ, ट्रैक वॉशआउट, पटरियों पर कीचड़, जलभराव हो गया। भारी बारिश के बाद पटरियों पर कीचड़ जमा होने से नासिक जिले के इगतपुरी इलाके में ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं! बहाली का काम चल रहा है। इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर कई यात्री फंसे हुए हैं।

Maharashtra | Train services affected in Igatpuri area of Nashik district due to accumulation of mud on the tracks following heavy rainfall. Restoration work is underway. Many passengers are stranded at Igatpuri railway station. pic.twitter.com/1VU1zLtnh0