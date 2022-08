'तो हमारी सरकार DP को लेकर परेशान है...', TMC सांसद महुआ मोइत्रा का PM मोदी पर तंज

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 06 अगस्त: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद में मानसून सत्र के दौरान तंज कसा। सांसद महुआ मोइत्रा ने तिरंगे को अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर बनाए जाने की पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाए और निशाना साधा। महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को कहा कि ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक सही दिशा में एक कदम है, लेकिन केंद्र सरकार के पास महत्वपूर्ण चीजों की अनदेखी करने और सुर्खियों पर ध्यान केंद्रित करने की एक अदभुत आदत है, इसलिए वो अभी भी प्रोफाइल पिक्चर को लेकर परेशान हैं।

This government has got an uncanny knack of ignoring what’s important & concentrating on headlines - instead of GDP govt bothered about our DP.

Encourage energy conservation- not enough to just be a govt of gasbags! pic.twitter.com/7OV8TKCEn6