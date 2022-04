BJP को दिए 8 साल, पीएम मोदी को नहीं रही मेरी फिक्र तो की थी राजनीति से सन्यास वाली बात: बाबुल सुप्रियो

India

नई दिल्ली, 5 मार्च। भारतीय जनता पार्टी (BJP) से अगल होकर टीएमसी (TMC) में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) लगातार बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लिए आठ वर्ष देने के बावजूद पार्टी में मुझे वह स्थान नहीं मिला जो जाहिए था। टीएमसी नेता सवाल किया कि अगर लगातार दो बार चुनाव जीतने के बाद मेरी राजनीतिक मत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हुई तो इसमें गलत क्या था? इससे पहले बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने राजनीति से सन्यास लेने की बात कही थी। अब उन्होंने फिर से टीमएमसी शामिल होने का अलग कारण बताया है।

टीएमसी में शामिल होने से पहले भाजपा से बाबुल सुप्रियों की दूरियां इतनी बढ़ चुकी थीं उसे अब वो भूल नहीं पा रहे। इससे पहले वे कई बार भाजपा में अपनी उपेक्षा को लेकर बयान दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पिछले आठ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं महसूस किया कि एक बंगाली को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए।

भाजपा से आहत होकर राजनीति से सन्यास की कही थी बात: बाबुल सुप्रियो

वहीं अब टीएमसी नेता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातीचीत में एक बार फिर से भाजपा शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मैं आहत होकर राजनीति से अलग हुआ था। मुझे लगा कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को ज्ञान की कोई परवाह नहीं है। मैंने 2014 से भाजपा के लिए कड़ी मेहनत की है। दो बार चुनाव जीतने और मंत्रालय में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, अगर मेरी पदोन्नति की आकांक्षाएं हैं तो इसमें क्या गलत है?

I retired hurt from politics, I felt that PM Modi & HM Amit Shah didn't have regard for knowledge. I worked hard for the BJP since 2014. Having won elections twice & performed well in the ministry, if I had aspirations for promotion what's wrong with it?: TMC leader Babul Supriyo pic.twitter.com/l5rYUzqXYW