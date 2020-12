सुवेंदु अधिकारी को TMC ने बताया 'वायरस', कहा- अमित शाह को बंगाल की राजनीति की नहीं है समझ

India

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता। Amit Shah Visit West Bengal केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पश्चिम बंगाल (West Bengal) के दो दिवसीय दौरे पर हैं। शनिवार को अमित शाह के बंगाल पहुंचने पर टीएमसी के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी समेत 11 नेताओं ने टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। एक साथ 11 नेताओं के बीजेपी जॉइन कर लेने से टीएमसी में खलबली मच गई है। अमित शाह के बंगाल दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि वो (अमित शाह) राजनीतिक की वास्तविकता को नहीं समझते हैं, बंगाल में फिर से ममता दीदी की ही सरकार बनेगी। लोगों में ममता दीदी के प्रति बहुत विश्वास है।

Amit Shah doesn't understand the reality of West Bengal politics. Mamata Banerjee will come in power for the third time. People have inbuilt confidence in her: Kalyan Banerjee, TMC. https://t.co/6O30FfEXyY pic.twitter.com/kkRX28s5ab

शाह ने साधा था ममता पर निशाना

आपको बता दें कि अमित शाह ने मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी दूसरी पार्टियों से लोगों को लेती है, ऐसे में मैं ममता जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने भी तो कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, तब वो दल-बदल नहीं था।

वायरस मुक्त हो गई आज टीएमसी- मदन मित्रा

वहीं सुवेंदु समेत 11 टीएमसी नेताओं के बीजेपी जॉइन करने से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने कहा है कि आज का दिन हमारे लिए पार्टी वाला होगा, क्योंकि आज हम वायरस (सुवेंदु अधिकारी) से मुक्त हो गए हैं। मदन मित्रा ने कहा है, 'मेरे सुनने में आया है कि सुवेंदु कह रहे हैं कि टीएमसी ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो वो 10 साल से पार्टी में क्या कर रहे थे? तब चुप क्यों थे? यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी वर्कर्स के लिए तो आज शाम पार्टी होगी, क्योंकि अब हम वायरसमुक्त हो चुके हैं।'

I'm told that Suvendu said Trinamool Congress (TMC) did nothing for the last 10 years. If TMC had done nothing is last 10 years why were you silent? It's unfortunate. Today there will be a gala evening for TMC workers as we're free from virus now: Former WB Minister Madan Mitra pic.twitter.com/9J88wSCQlh