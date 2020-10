किसान बिल के समर्थन में रैली निकाल रहे थे BJP कार्यकर्ता, TMC वर्कर्स ने दौड़ा-दौड़ाकर कर पीटा, वायरल हुआ वीडियो

India

oi-Pallavi Kumari

पश्चिम बंगाल: किसान बिल (Farm Bill) के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार (3 अक्टूबर) को पश्चिम बंगाल (West Bengal) के 24 परगना जिले में एक रैली निकाली थी। इस रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वर्कर्स को दौड़ा-दौड़ाकर कर पीटा है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को बहुत गंभीर चोट आई हैं। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल भाजपा राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष (Dilip Ghosh) ने ट्वीट कर तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की है।

असल में बीजेपी की रैली जैसे ही ​दक्षिण 24 परना जिले के नोदाखली गांव में पहुंची वैसे ही वहां पर टीएमसी कार्यकर्ता पहुंत गए। टीएमसी कार्यकर्ता ने पहले तो बीजेपी को रैली करने से रोका। लेकिन बीजेपी ने रैली नहीं रोकी, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनपर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस में ​शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

#WATCH West Bengal: BJP workers, who were carrying out a march in support of Farm Laws yesterday in Nodakhali village of South 24 Parganas district, were attacked allegedly by TMC workers. Seven people arrested. (03.10.2020) pic.twitter.com/rpk3qsSyK8