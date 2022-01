Jawed Habib Row: सामने आई वीडियो वाली महिला, कहा-' जावेद हबीब ने किया मिसबिहेव अब तो ...'

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 06 जनवरी। देश के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। उन्हें बॉयकाट करने की मांग की जा रही है। इसके पीछे यूजर्स के पास एक वाजिब वजह है, दरअसल वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि जावेद हबीब बाल काटते हुए पानी का इस्‍तेमाल न करके अपने थूक का इस्‍तेमाल करते हैं। वीडियो में वो एक महिला का बाल काट रहे हैं औैर जब उन्हें वहां पानी नहीं मिलता है तो वो उस महिला के बाल पर थूक देते हैं। जिसके बाद से ही जावेद हबीब लोगों के निशाने पर आ गए हैं।

English summary

Hairdresser Jawed Habib Seen Spitting On Women, people angry on him,. now that women said he misbehaved with me. her name is pooja gupta, here is video, please have a look.