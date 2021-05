सिंगापुर ने नए स्ट्रेन के दावे को किया खारिज, केजरीवाल के ट्वीट पर दी सफाई

India

नई दिल्ली, मई 19: सिंगापुर में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाए जाने के दावों का अब सिंगापुर के राजदूत ने खंडन किया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि सिंगापुर के साथ समस्त हवाई सेवाओं को तत्काल रद्द किया जाए क्योंकि वहां सामने आया कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। अब भारत में सिंगापुर ने राजदूत ने इस दावे को खारिज कर दिया है।

मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील:1. सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों, 2. बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। उनके बयान पर सिंगापुर के उच्चायुक्त ने प्रतिक्रिया दी।

सिंगापुर के उच्चायुक्त ने ट्वीट कर लिखा कि, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का नया स्ट्रेन मिला है। सिंगापुर में फाइलोजेनेटिक टेस्ट में मिला B.1.617.2 वैरिएंट बच्चों सहित कोविड के ज्यादातर मामलों में प्रबल है। दूतावास ने अपने जवाब में सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान भी नत्थी किया है, जिसमें नए स्ट्रेन संबंधी खबरों को खारिज किया गया है। भारत में कोरोना से अबतक 2 % आबादी हुई प्रभावित, 98 फीसदी पर अभी भी खतरा

वहीं दूसरी ओर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरीने मंगलवार को कहा कि सिंगापुरके हालात पर केंद्र सरकार की नजर है और सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि वहां कोरोनावायरस का काफी खतरनाक रूप सामने आने के बाद वहां की सभी उड़ानों को रद्द किया जाए। पुरी ने ट्विटर पर कहा, केजरीवाल जी, सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें मार्च 2020 से ही बंद हैं। सिंगापुर के साथ हमारा एयर बबल समझौता भी नहीं है।

There is no truth in the assertion that there is a new COVID strain in Singapore