तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर लगाई रोक, बॉर्डर पर बिना चेकिंग एंबुलेंस को मिलेगी एंट्री

India

oi-Akarsh Shukla

हैदराबाद, 14 मई। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को काबू करने के लिए राज्य सरकारें कई सख्त फैसले ले रही हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार को अपने एक फैसले को लेकर तेलंगाना उच्च न्यायालय से फटकार भी खानी पड़ी है। शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने प्रदेश की वाई एस जगनमोहन रेड्डी सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि पड़ोसी राज्यों से मरीज को ला रही उन्हीं एंबुलेंस को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने पहले ही अस्पताल से अपॉइंटमेंट लिया हो। आपको बता दें कि बॉर्डर पर ही चेकिंग के लिए ऐंबुलेंस को रोके जाने की वजह से दो मरीजों की मौत का मामला भी सामने आया है।

Telangana High Court stays the state government's order to allow ambulances with patients coming from neighbouring states only if they have prior tie-up with hospitals. pic.twitter.com/BO3qKdyKJk