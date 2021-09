'शशि थरूर को पार्टी से निकाल देना चाहिए...', तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख के बयान पर विवाद, मांगनी पड़ी माफी

नई दिल्ली, 17 सितंबर: तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंथ रेड्डी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रेवंथ रेड्डी से नाराजगी जताई है। आलोचनाओं के बाद गुरुवार (16 सितंबर) को रेवंथ रेड्डी ने शशि थरूर से माफी मांग ली है। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख की शशि थरूर पर असंसदीय टिप्पणी ने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को नाराज कर दिया है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेवंथ रेड्डी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद शशि थरूर को ''गधा'' कहा है और कहा है कि उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और राजीव अरोड़ा ने गुरुवार को रेवंथ रेड्डी की टिप्पणी के बारे में अपनी आपत्तियों को ट्वीट पर जाहिर किया। एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए मनीष तिवारी ने ट्वीट किया और रेवंथ रेड्डी से अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जताई नाराजगी

मनीष तिवारी ने ट्वीट में लिखा, ''डियर रेवंथ रेड्डी, शशि थरूर आपके और मेरे एक मूल्यवान सहयोगी हैं। बेहतर होता कि आप उनसे बात करते अगर आपको उनके कथित बयान के बारे में कुछ संदेह होता। आपने जो कहा है कि वह अनुचित है। आपसे मांग है कि आप अपने शब्दों को वापस ले लें।''

Dear Mr @revanth_anumula Dr @ShashiTharoor is a valued colleague of yours & mine It would have been better if you would have spoken to him if you had some misgivings about a purported statement of his. Grace & Propriety demands you withdraw your words. https://t.co/AL0GOdOusd — Manish Tewari (@ManishTewari) September 16, 2021

वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा ने भी रेवंथ रेड्डी के टिप्पणी की निंदा की। राजीव अरोड़ा ने ट्वीट किया, "मैं रेवंथ रेड्डी द्वारा एआईपीसी अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करता हूं। उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए एक बयान जारी करना चाहिए।"

तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ने शशि थरूर से मांगी माफी

कांग्रेस के कई नेताओं ने तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंथ रेड्डी के बयान की आलोचना की। जिसके बाद रेवंथ रेड्डी ने माफी मांगते हुए ट्वीट किया, ''मैंने शशि थरूर जी से बातचीत की है। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी टिप्पणी वापस लेता हूं और दोहराता हूं कि मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी को सर्वोच्च सम्मान देता हूं।'' रेवंथ रेड्डी ने कहा है कि शशि थरूर को उनके बयान से किसी भी तरह की कोई ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं।

I received a gracious call from @revanth_anumula to apologise for what was said. I accept his expression of regret & am happy to put this unfortunate episode behind us. We must work together to strengthen @INCIndia in Telengana & across the country. https://t.co/pwIRmxpipn — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 16, 2021

इस ट्वीट का जवाब देते हुए तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने ट्वीट किया और लिखा, '' मुझे रेवंथ रेड्डी ने फोन किया था। उन्होंने जो भी कहा है कि उसके लिए मेरे से माफी मांगी है। मैं उनके खेद की अभिव्यक्ति को स्वीकार करता हूं और इस दुर्भाग्यपूर्ण बात को पीछे छोड़कर खुश हूं।''

