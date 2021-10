आंध्र प्रदेश: तोड़-फोड़ के विरोध में टीडीपी ने किया राज्यव्यापी बंद का आवाह्न, पुलिस रोकने में जुटी

India

oi-Vijay

विजयवाड़ा, 20 अक्टूबर 2021: आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) की ओर से राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। तेलगू देशम पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि, उनके बंद का आयोजन मंगलागिरी में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में तोड़फोड़ के विरोध में हो रहा है। टीडीपी के टीएनटीयूसी (तेलुगुनाडु ट्रेड यूनियन काउंसिल) के नेता और कार्यकर्ता, जो विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं, कई स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रदर्शनकारियेां को नियंत्रित करने में जुटी है।

Andhra Pradesh: TDP calls a statewide bandh today against the vandalism at the party's Central Office in Mangalagiri yesterday. Leaders and workers of TDP's TNTUC (Telugu Nadu Trade Union Council), who were protesting in Vijayawada today, have been detained by Police. pic.twitter.com/goG1lGEY1X