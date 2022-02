CM एमके स्टलिन बोले- यूक्रेन में फंसे तमिलों को स्वदेश लाने का खर्च उठाएंगे हम, नोडल ऑफिसर नियुक्त

India

oi-Akarsh Shukla

चेन्नई, 25 फरवरी। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में कई भारतीय भी इस लड़ाई का न चाहते हुए भी हिस्सा बन गए हैं। यूक्रेन में फंसे कई भारतीयों छात्रों को भारत वापस लाए जाने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को बताया कि यूक्रेन में फंसे 916 लोगों ने तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया है। उनकी मदद के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नोडल ऑफिसर को भी नियुक्त किया है, जिससे संपर्क कर मदद ली जा सकती है। सीएम एमके स्टालिन के मुताबिक यूक्रेन में लगभग 5,000 तमिलनाडु के छात्र और प्रवासी स्वदेश वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

सीएम एमके स्टालिन ने कहा, 'रूसी हमले के चलते यूक्रेन में फंसे सभी तमिलनाडु के छात्र और प्रवासियों को वापस घर लाने का जो भी खर्च होगा, वो राज्य सरकार वहन करेगी। आज सुबह 10 बजे तक, यूक्रेन के 916 लोगों ने तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया है।' उन्होंने बताया कि यूक्रेन में रह रहे तमिल जिन्हें मदद की आवश्यकता है, वे राज्य नोडल अधिकारी और आईएएस जैकिंथा लाजर से संपर्क कर सकते हैं जो यूक्रेन में फंसे तमिलों को निकालने में मदद कर रहे हैं। जैकिंथा से 9445869848, 9600023645, 9940256444 और 044-28515288) नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

