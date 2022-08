Chess Olympiad 2022: तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने कांस्य पदक विजेता टीमों को दिए 1 करोड़

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 10 अगस्त। चेन्नई में हाल ही में संपन्न हुए 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय दल ने उत्साहजनक प्रदर्शन किया। भारत की महिला और पुरुष टीम की प्रदर्शन की पीएम मोदी ने सराहना की। उन्होंने खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिलने पर भारत बी टीम (पुरुष) और भारत ए टीम (महिला) को बधाई दी। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चेस की ए और बी टीम को कांस्य पदक हासिल करने पर एक करोड़ रुपए का पुरस्कार किया है।

अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई के ममलापुरम में खेला गया। इस बार शतरंज ओलंपियाड के ओपन और महिला वर्ग में उज्बेकिस्तान और यूक्रेन की टीमें चैंपियन बनकर उभरीं। जबकि भारत बी टीम और महिला भारत ए टीम ने कांस्य पदक हासिल हुए।

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin gave Rs 1 crore prize each to Men's India B team & Women's India A team, earlier today, for winning Bronze in Chess Olympiad 2022 which was held in Chennai https://t.co/49lt9NMUvx pic.twitter.com/H4RRCVBduK

तमिलनाडु सरकार ने दिए 1 करोड़

प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य की ओर से विजेता टीम के खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से तमिलनाडु सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए दे की घोषणा की गई थी। बुधवार शाम को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विजेता टीमों को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया।

ISRO ने हासिल किया गगनयान मिशन के लिए 'मील का पत्थर', श्रीहरिकोटा में सफल परीक्षण

The just-concluded 44th Chess Olympiad in Chennai witnessed encouraging performances by the Indian contingent. I congratulate the India B team (Men's) and India A team (Women's) for winning the Bronze Medal. This augurs well for the future of Chess in India.