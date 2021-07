तापसी पन्नू ने बताया कब करेंगी शादी, कहा- 'किसी ऐसे शख्स के साथ तो नहीं करूंगी जिसके साथ मेरे मां-पापा...'

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 08 जुलाई: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म हसीन दिलरुबा को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में तापसी पन्नू ने बताया है कि रियल लाइउ में उनकी शादी को लेकर क्या योजना है। तापसी पन्नू ने कहा है कि वह किसी भी ऐसे शख्स के साथ शादी नहीं करेंगी, जिनको उनके माता-पिता पसंद नहीं करते हैं, या उनके माता-पिता उनके साथ ठीक नहीं हो। एक्ट्रेस तापसी पन्नू फिलहाल पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच माथियास बो को डेट कर रही हैं।

English summary

Taapsee Pannu on wedding plans she says will never marry someone her mother father are not ok with