स्वरा भास्कर इस वारदात को सुन हो गईं हैरान, कहा- 'भयानक, लोग किस तरह राक्षस बनकर...'

oi-Pallavi Kumari

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने पेरिस (Paris) में शिक्षक की हुई हत्या पर प्रतिक्रिया दी है। स्वरा भास्कर ने कहा, मैं इस घटना के बारे में सुनकर हैरान हूं, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं।' पेरिस पुलिस के मुताबिक वहां के एक इतिहास के शिक्षक ने अपने छात्रों को पैगंबर मोहम्मद के वो कार्टून दिखाए थे, जो कुछ साल पहले फ्रेंच पत्रिका शार्ली एब्दो ने छापे थे। उस शिक्षक की शुक्रवार (16 अक्टूबर) सिर काट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है।

पेरिस के शिक्षक की हत्या वाली खबर को ट्वीट करते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा है, ''भयानक, लोग किस तरह राक्षस बनकर यह सारे काम बर्बरता से कर रहे हैं। इसे जानकर हैरान और स्पीचलेस हूं। आप लोग याद रखें, अगर आप सोचते हैं कि आपके भगवान आपको अपने नाम पर मारना चाहे तो आप खुद से शुरुआत करें। #parisbeheading''

HORRIFYING! What monstrosity makes people do this barbaric stuff. Speechless with shock. Remember if you think ur God wants u to kill in his name- START WITH YOUR EFFIN’ SELF! #parisbeheading

