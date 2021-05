स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा को इस वजह से होना पड़ा ट्रोल, एक्ट्रेस ने Vibrator वाले कॉमेंट पर दिया कड़क जवाब

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 14 मई। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए कई बॉलीवुड हस्तियां आगे आ रही हैं। अपनी फिल्मों से ज्यादा बेबाक बयानबाजी के लिए सुर्खियों में रहने वालीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा भी लोगों को जागरुक करने के लिए कुछ हटके तरीका अपनाया। इस वजह से अब सोशल मीडिया पर स्वरा और ऋचा को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन एक्ट्रेस को भी विरोधियों को जवाब देना बहुत अच्छे से आता है जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में सामने आया है।

Shocked to find that such a misogynistic and evil person has been hired by the Doordarshan, India’s national public service broadcaster. At a time when everyone is doing literally all they can to help, he simply cannot help but out himself as a pervert. pic.twitter.com/fCNdkBBCPp