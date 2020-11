बेल या जेल? अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, CBI जांच की मांग

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: Arnab Goswami News: रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आज (बुधवार 11 नवंबर) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। हरीश साल्वे ने तर्क दिया इस केस को महाराष्ट्र की पुलिस ने बिना समन दिए ही शुरू किया है। उन्होंने राज्य की सरकार के ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। हरीश साल्वे का तर्क है कि द्वेष और फैक्ट को अनदेखी कर के राज्य सरकार ने अपनी सत्ता की शक्ति का दुरुपयोग किया है। मई 2018 में इस मामले पर एफआईआर दर्ज की गई थी और इस मामले की जांच कर इसे बंद कर दिया गया था। फिर गलत तरीके से दोबारा इसकी जांच की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़, अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से कहते हैं, "आपके केस के शुरू होने से पहले हमें इस मामले में पहलू दिखता है, जहां प्राथमिकी को चुनौती दी गई है। ऐसे में एक विकल्प बच जाता है एफआईआर को रद्द करना।''

Justice Chandrachud says to senior advocate Harish Salve, appearing for Arnab Goswami, "Before you begin, there is one aspect we look at in these matters where there is a challenge to the FIRs. The only prayer which survives is the quashing of FIR." https://t.co/3JjJxA0MHc