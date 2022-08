'असली शिवसेना' की जंग: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा- फिलहाल फैसला ना करें

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 04 अगस्त: उद्धव ठाकरे से सत्ता छीनकर मुख्यमंत्री बनने के बाद अब एकनाथ शिंदे 'शिवसेना' की लड़ाई लड़ रहे हैं। 'असली शिवसेना' की जंग चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। ऐसे में गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 'असली शिवसेना' पर चुनाव आयोग को फिलहाल फैसला ना लेने के लिए कहा है।

'शिवसेना' को लेकर चुनाव आयोग फिलहाल कोई फैसला नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा 'असली शिवसेना' पार्टी के रूप में मान्यता और उसे धनुष और तीर के प्रतीक के आवंटन के लिए दायर आवेदन पर फैसला नहीं करने के लिए कहा है।

