घर में 'शर्टलेस' नहीं घूम सकता शाहरुख का बेटा, किंग खान ने लगाई है पाबंदी, जानिए क्यों?

मुंबई, 14 मई। बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले शाहरुख खान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो महिलाओं को बहुत इज्जत देते हैं। उनके साथ काम कर चुकीं कई फीमेल कोस्टार ने हमेशा यही कहा है कि' शाहरुख पर्दे पर जो भी दिखते हों लेकिन असल जिंदगी में वो एक फैमिली मैन हैं, जो अपनी पत्नी और परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और उनके दिल में दुनिया की हर महिला के लिए काफी सम्मान, इज्जत और आदर है।'

English summary

A man in house doesn't have the right to go Without Shirt, I tell Aryan to put on a T-shirt all time said Shah Rukh Khan, here is full details.