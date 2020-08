बीमारी और इलाज के लिए नहीं बल्कि इन दोनों के लिए परेशान हैं संजय दत्त, शेयर किया डर

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली। सुपरस्टार संजय दत्त इन दिनों फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं , जो कि चौथे स्टेज पर है,जिसके इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर जाना है लेकिन अपनी बीमारी से ज्यादा संजू बाबा अपने जुड़वा बच्चों को लेकर परेशान हैं क्योंकि वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक संजय को इस वक्त अपनी बीमारी की चिंता नहीं सता रही है बल्कि वो अपने जुड़वा बच्चों इकरा और शाहरान को लेकर बहुत परेशान हैं, मालूम हो कि संजय के दोनों जुड़वा बच्चों की उम्र 10 साल है।

It's a great feeling to be a dad. My dad was my pillar of strength. And, I promise to be one for you all. Love you #ShahraanDutt #IqraDutt #TrishalaDutt

Happy Father’s Day to all the fathers out there!#FathersDay pic.twitter.com/CWMYVN26Z0