'हैरान ना होना, अगर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव टाल दिए जाएं तो', सुब्रमण्यम स्वामी ने क्यों कहा ऐसा

Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 24 दिसंबर: भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अगले साल फरवरी में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को स्थगित करने का संकेत दिया है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अगले साल सितंबर तक के लिए टाले जा सकते हैं। 24 दिसंबर को किए अपने एक ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, ''ओमिक्रॉन को लेकर लॉकडाउन और यूपी में राष्ट्रपति शासन के तहत सितंबर तक यूपी चुनाव स्थगित करने के फैसले से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित न हों। जो इस साल की शुरुआत में सीधे नहीं किया जा सकता था, वह अगले साल की शुरुआत में परोक्ष रूप से किया जा सकता है।''



Don't be surprised by a Lockdown for Omicron and postponement of UP elections to September under President Rule in UP. What could not directly be done earlier this year can be then done indirectly early next year