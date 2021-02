तेल की कीमतों को लेकर सुब्रमण्यन स्वामी ने अपनी ही सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा- ये शोषण है

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Petrol Diesel Price देशभर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को पार भी कर गई हैं। तेल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर विपक्ष तो केंद्र पर हमलावर है ही बल्कि खुद बीजेपी के नेता भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस मुद्दे पर जनता की राय एक है कि कीमतों में हो रही बढ़ोतरी एक तरह से शोषण करने वाली है, इसलिए सरकार को पेट्रोल-डीजल से लेवी को हटाना चाहिए।

The voice of people is rarely clear and loud. But sometimes it is. On petrol and diesel price rise, there is unanimity in the public [minus porn vendors& iphone chors and fake ID tweeples] that the rise is exploitative. Hence government must stoop to conquer--Withdraw the levies