Viral Video: लड़के ने थाने पहुंचकर की पेंसिल चुराने वाले साथी की शिकायत, खुद पुलिस ने शेयर किया वीडियो

India

oi-Love Gaur

कुरनूल, 27 नवंबर: अब तक आपने बड़े-बड़े विवाद, मारपीट, चोरी या फिर हाई प्रोफाइल मामलों को पुलिस थाने में पहुंचते देखा होगा। आरोपी और शिकायतकर्ता की दलीलें भी पुलिस थाने में सुनी होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे क्लास में होने वाले पेंसिल के विवाद को लेकर थाने पहुंच गए। ये अनोखा मामला आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले से सामने आया है, जिसका वीडियो खुद आंध्र प्रदेश पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। क्या है मामला पढ़िए पूरी खबर...

JAIPUR : दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठने के विरोध में बारात पर पथराव, पुलिस सुरक्षा में हुई शादी, देखें VIDEO

Even Primary School Children trust #APPolice:

There is a paradigm shift in the attitude,behaviour&sensitivity of AP Police in way of giving confidence& reassurance to the people of #AP

AP Police stays as No1 in #SMARTPolicing in the country in @IPF_ORG Survey 2021 only testifies pic.twitter.com/Zs7CQoqqOI