90 के दशक में सलमान खान की आवाज बने सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की कोरोना रिपोर्ट 32 दिन बाद आई निगेटिव

मुंबई। 90 के दशक की फिल्मों में सलमान खान की आवाज बने मशहूर सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम (एसपीबी) की कोरोना रिपोर्ट लगभग 1 महीने बाद नेगेटिव आई है। उनके बेटे एसपी चरण ने बताया कि पापा की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। लेकिन वो अब भी वेंटिलेटर पर हैं। चरण ने वीडियो में कहा कि उनके फेफड़ों में सुधार हो रहा है और डॉक्टर्स को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही वेंटिलेटर से हटा लिया जाएगा।

बता दें कि एसपी बाला सुब्रमण्यम पिछले महीने 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तभी से उन्हें चेन्नई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 13 अगस्त को उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा था। एसपी के बेटे ने बताया कि पापा अपने आईपैड पर टेनिस और क्रिकेट देख रहे हैं और इसी तरह से उनका पूरा दिन निकल जाता है। अस्पताल में ही उनके पापा-मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई थी।

